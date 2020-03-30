Япония договорилась с МОК о дате открытия Олимпиады-2020 в Токио

Япония и Международный олимпийский комитет (МОК) пришли к соглашению о том, что Олимпийские игры в Токио откроются 23 июля 2021 года, сообщает NHK.

24 марта было объявлено о переносе Игр из-за пандемии коронавируса.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, по этой причине были перенесены или отменены. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 722 664 человек. Умерших — 33 983, выздоровевших — 151 793. В России на данный момент 1565 случаев заражения, 9 человек умерло, выздоровело — 74.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте