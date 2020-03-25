Яна Егорян: «Олимпиада в Токио должна была быть у меня последней»

Российская фехтовальщица Яна Егорян поделилась мнением об переносе Олимпиады-2020 на следующий год из-за коронавируса.

— Как у спортсмена у меня одно мнение на этот счет, а как у обычного человека — другое, — приводит слова Егорян RT. — Это правильное решение. Сейчас ситуация стала очень серьезной. Во всем мире количество заболевших растет, и невозможно предсказать, что случится дальше. Проводить Олимпийские игры в такое время, когда нас в первую очередь должно заботить собственное здоровье и здоровье близких, было нельзя. К этому все шло, и я рада, что в итоге все завершилось именно так.

Конечно, есть обида. В первую очередь непонятно, как быть возрастным спортсменам. Ведь для кого-то эта Олимпиада должна была стать последней, кто-то готовился именно к тому, чтобы выступить уже через полгода, а не через полтора. Непонятно, что теперь делать им: уходить сейчас или ждать еще. Это может быть очень тяжелое решение. Я тоже хотела уходить из спорта, эта Олимпиада должна была быть у меня последней, такие мысли присутствовали.