Российская пловчиха Юлия Ефимова в прямом эфире своего Instagram ответила на вопрос, сможет ли она победить американку Лилли Кинг на ближайшей летней Олимпиаде в Токио. Из-за пандемии коронавируса Игры были перенесены на 2021 год.

— Победить Лилли Кинг? Очень сильно постараюсь, — сказала Ефимова. — Она очень сильный соперник. Я на позитиве, она на злости какой-то он это не меняет, что она очень сильный соперник.

23-летняя Лилли Кинг на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро завоевала две золотые медали. 28-летняя Юлия Ефимова на этой же Олимпиаде записала в свой актив два серебра.