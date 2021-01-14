Гимн России на Олимпиаде могут заменить на «Катюшу». Полный текст песни

Сегодня стало известно, что гимн России на Олимпиадах и чемпионатах мира в ближайшее время может заменить «Катюша». Приводим полный текст песни.

Расцветали яблони и груши,

Поплыли туманы над рекой.

Выходила на берег Катюша,

На высокий берег на крутой.

Выходила, песню заводила

Про степного сизого орла,

Про того, которого любила,

Про того, чьи письма берегла.

Ой ты, песня, песенка девичья,

Ты лети за ясным солнцем вслед

И бойцу на дальнем пограничье

От Катюши передай привет.

Пусть он вспомнит девушку простую,

Пусть услышит, как она поет,

Пусть он землю бережет родную,

А любовь Катюша сбережет.

Расцветали яблони и груши,

Поплыли туманы над рекой.

Выходила на берег Катюша,

На высокий берег на крутой.

«Катюша» — популярная советская песня, один из неформальных символов Великой Отечественной войны. Композитор — Матвей Блантер, автор слов — Михаил Исаковский.

Впервые песню исполнили Вера Красовицкая, Георгий Виноградов и Всеволод Тютюнник 28 ноября 1938 года, с оркестром под управлением Кнушевицкого.

Напомним, в связи с санкциями ВАДА до 16 декабря 2022 года российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Послушать песню можно здесь.