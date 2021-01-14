Как звучит песня «Катюша», которой могут заменить гимн России на Олимпиаде

В исполком Олимпийского комитета России поступило предложение от комиссии спортсменов ОКР использовать песню «Катюша» в качестве альтернативы гимну России на Олимпийских играх.

Напомним, что российские атлеты были лишены возможности выступать на крупных международных соревнованиях под флагом и гимном России. Это связано с решением Спортивного арбитражного суда по спору РУСАДА с ВАДА.

«Катюша» была написана Матвеем Блантером на слова Михаила Исаковского в 1938 году. Во время Великой отечественной войны песня стала одним из ее неформальных символов.

Послушать песню можно здесь.