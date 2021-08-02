Вячеслав Фетисов встретит российских олимпийцев, прилетающих из Токио

Команда России организовала официальную встречу олимпийцев из Токио, которые прилетят сегодня, 2 августа.

Для проведения встречи был приглашен двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.

Из Токио в Москву прилетят стрелок Виталина Бацарашкина, пловец Евгений Рылов, тритлеты Полянские Игорь и Дмитрий, пловчиха Юлия Ефимова и другие.