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Вячеслав Фетисов встретит российских олимпийцев, прилетающих из Токио

2 августа 2021, 12:28
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Команда России организовала официальную встречу олимпийцев из Токио, которые прилетят сегодня, 2 августа.

Для проведения встречи был приглашен двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.

Из Токио в Москву прилетят стрелок Виталина Бацарашкина, пловец Евгений Рылов, тритлеты Полянские Игорь и Дмитрий, пловчиха Юлия Ефимова и другие.

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Артем Бухаев все материалы автора

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