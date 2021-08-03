«Встреча с представителями Польши прошла отлично». Первое интервью Тимановской после отстранения от Олимпиады

Легкоатлетка Кристина Тимановская сообщила, поступают ли ей угрозы из Белоруссии и рассказала о переговорах с представителями Польши.

«Белоруссия не угрожала, но я не знаю... я просто не беру трубку с неизвестных номеров.

Встреча с представителями Польши прошла отлично. Они сказали, что помогут. Обещали, что если хотите остаться и тренироваться — будут условия", — цитирует Тимановскую Mush.

Несколько дней назад Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что спортсменка прекращает участие в Олимпиаде «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Бегунья находилась в аэропорту Токио под защитой полиции и властей. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил ее апелляцию на отстранение от Олимпиады.

Также стало известно, что спортсменка получила гуманитарную визу Польши. Она планирует отправиться в Варшаву 4 августа.

3 августа Международный олимпийский комитет объявил о начале собственного расследования по делу Тимановской.