Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Вспышка коронавируса произошла в отеле, где проживает сборная Бразилии

08:14

Восемь сотрудников отеля, в котором проживают члены олимпийской сборной Бразилии по дзюдо, заразились коронавирусом, информирует FP. Однако, как отмечается, они заболели еще до прибытия бразильской делегации и не контактировали со спортсменами.

Отель находится в японском городе Хамамацу.

Олимпиада в Токио должна была пройти еще в прошлом году, но была перенесена из-за пандемии. Теперь соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа без иностранных болельщиков. Местные зрители не будут допущены на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

РФС планирует назначить нового главного тренера сборной России до старта РПЛ
Смена тренера в ЦСКА — благо для КХЛ. Красно-синие с Федоровым уже не будут явным фаворитом
«Зенит» представил новую форму на следующий сезон
Допингеры из Токио могут отправиться в американскую тюрьму. Им грозит «закон Родченкова»
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
2
Офсайд