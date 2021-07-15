Вспышка коронавируса произошла в отеле, где проживает сборная Бразилии

Восемь сотрудников отеля, в котором проживают члены олимпийской сборной Бразилии по дзюдо, заразились коронавирусом, информирует FP. Однако, как отмечается, они заболели еще до прибытия бразильской делегации и не контактировали со спортсменами.

Отель находится в японском городе Хамамацу.

Олимпиада в Токио должна была пройти еще в прошлом году, но была перенесена из-за пандемии. Теперь соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа без иностранных болельщиков. Местные зрители не будут допущены на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах.