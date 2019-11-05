Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах ответил на вопрос об участии российских спортсменов в летней Олимпиаде-2020 в Токио. Он отметил, что решение этой ситуации зависит от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

— Сейчас все в руках ВАДА, их расследование продолжается. Нам необходимо подождать результатов, — цитируют Баха «РИА Новости».

Ранее стало известно, что ВАДА запустило процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу в связи с тем, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в ВАДА в начале 2019 года.

Летняя Олимпиада-2020 пройдет в Токио (Япония) с 24 июля по 9 августа.