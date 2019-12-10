Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев рассказал, что он думает о санкциях ВАДА в отношении российского спорта. Он обвинил в этом информатора Всемирного антидопингового агентства, бывшего директора «Антидопингового цента» Григория Родченкова.

— Еще накануне вынесения решения я наделся, что наказание для нас не будет серьезным. Увы, наказание оказалось сверхсерьезным, это понятно даже в детском саду. Человек, из-за которого все происходит, — придурок Григорий Родченков, иначе назвать его не могу. Он не товарищ, не гражданин, а тот, кем я его назвал, — цитируют Тягачева «Аргументы и фанты». — Даже во времена моей работы в Олимпийском комитете России не было желания с ним общаться и пересекаться. В 2015 году он сбежал из страны, и вот до сих пор мы расхлебываем его деяния, а по ту сторону только и рады получать от него какую-то непонятную информацию. Для него все эти злодеяния были чисто бизнесом. Он на этом зарабатывал сам, а теперь страдает целая страна. Накануне многие спикеры высказывались после вынесенного ВАДА решения об отстранении России на четыре года от крупнейших соревнований. И я полностью согласен с позицией президента РФ Владимира Путина, прекрасно понимающего все тонкости и нюансы спорта. Почему из-за провинившихся, условно говоря, в легкой атлетике, нести наказание должны спортсмены из других видов спорта? Где спортивная этика, где Олимпийская хартия? Это абсолютно непонятные вещи.

При этом сам Олимпийский комитет России не имеет нареканий. Да, есть предпосылки к тому, чтобы поменять в руководстве различных ведомств людей, при которых все это случилось. Поставить новых молодых руководителей. Есть подозрение, что кое-кому не нравится новое поколение российских спортсменов, которые много выигрывают. Например, в фигурном катании мы просто блестяще выступаем в последнее время. Может, и наших девчонок отстраним от чемпионатов мира и Олимпиад? Это недопустимо. Я убежден, российские спортсмены должны выступать под российским флагом, петь после побед российский гимн. Мы все переживаем за наших спортсменов. Уверен, в ближайшее время будет подана апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS). Есть надежда на справедливость, на честь адвокатов, которым поручат это дело. У нас есть положительный опыт выигрышей через суд, хочется верить, что произойдет это и сейчас. Несмотря на то, что многие страны против нас, WADA против нас, мы должны справиться ради наших спортсменов. Может ли кто-то из них сменить гражданство ради участия в турнирах? Я не думаю, что сильные атлеты, которые росли и тренировались в России, у наших тренеров, побегут менять гражданство. До этого не дойдет, надеюсь. Слабые — могут. Но массового исхода, конечно, не будет.