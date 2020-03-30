Все квоты на Олимпиаду, завоеванные российскими спортсменами, остаются в силе

Президент ОКР Станислав Поздняков прокомментировал перенос сроков проведения Олимпиады в Токио. Она была перенесена из-за пандемии коронавируса. Поздняков отметил, что все олимпийские лицензии, завоеванные россиянами, останутся в силе.

«Сегодня стало известно, что утверждены новые сроки проведения Игр XXXII Олимпиады в Токио — с 23 июля по 8 августа 2021 года, — цитирует Поздянкова сайт ОКР. — Смещение дат проведения церемоний открытия и закрытия Игр ровно на год дает всей Олимпийской семье — спортсменам, тренерам, представителям федераций и нашим преданным болельщикам — такую важную на данный момент определенность. Перенос сроков был необходим, в первую очередь, для обеспечения здоровья и безопасности спортсменов, а также для координации с международными спортивными календарями, которые, все без исключений, претерпевают кардинальные изменения.

Надеемся, что Игры в Токио станут площадкой для демонстрации единства всего мира и торжества Олимпийских ценностей — дружбы, уважения, честного соперничества, а организаторы Игр смогут сделать их самыми открытыми, позитивными и инновационными! Сейчас нас ждет большая работа. Понимание в вопросе сроков проведения Олимпиады в Токио позволит ОКР и всем спортивным федерациям скорректировать планы подготовки кандидатов в Олимпийскую команду России к предстоящим Играм. Важно отметить, что все итоги квалификационных соревнований и квоты, уже завоеванные нашими спортсменами, остаются в силе".

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу и некоторых других турниров, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человека умерли, выздоровело — 66.

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