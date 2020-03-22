Организаторы Олимпиады в Токио рассматривают различные варианты переноса Игр-2020 из-за эпидемии коронавируса, утверждает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, обсуждаются варианты переноса Олимпийских Игр на один или два года. Однако некоторые члены оргкомитета надеются на задержку длиной в месяц или 45 дней.

Ранее сообщалось, что организаторы также рассматривают вариант проведения Олимпиады без зрителей.

Финальное решение о переносе примет МОК, но он постарается учесть требования Японии. Японское правительство же рассчитывает на проведение Игр в запланированные сроки.

Игры-2020 должны пройти с 24 июля по 9 августа. Из-за пандемии коронавируса были отменены или перенесены почти все крупные соревнования по всему миру.

По последним данным коронавирусом заболело более 308 тысяч человек, из них выздоровело порядка 95 тысяч, умерло 13 тысяч. В России официально выявлено 306 случаев заболевания и 1 смерть.

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