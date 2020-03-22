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Во Франции выступают за перенос Олимпиады-2020

17:32
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Президент Французской федерации легкой атлетики Андре Жиро считает, что Олимпийские игры в Токио должны быть перенесены из-за пандемии коронавируса. Олимпиада в Японии запланирована на 24 июля — 9 августа нынешнего года.

— Мне кажется, как и многим другим, что невозможно представить проведение этих Игр в запланированные сроки, — цитирует AFP Жиро. — Мы столкнулись с исключительным явлением, которое не позволяет назначать однозначно какие-то даты. Это проблемы для всех. За ними стоят большие финансовые трудности. Нам хватает ответственности, чтобы это понимать. Но нужно иметь смелость принимать решения, и приоритетом является здоровье людей.

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