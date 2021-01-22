Власти Японии опровергли информацию об отмене Олимпиады в Токио из-за коронавируса

Заместитель генерального секретаря правительства Японии Манабу Сакаи опроверг информацию об отмене Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса.

«Правительство страны ведет подготовку к проведению Олимпиады, которая начнется 23 июля, программа утверждена МОК. Мы ведем подготовку к успешному проведению Игр. Разумеется, есть и ситуация в мире, и в какой-то момент будет принято решение о том, проводить Олимпиаду или нет, но до этого момента Япония намерена вести подготовку к проведению Игр», — приводит The Mainichi слова Сакаи.

Ранее сообщалось, что Олимпиада в Токио может быть отменена из-за коронавируса.

Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, но была перенесена из-за коронавируса. В данный момент Игры планируется провести с 23 июля по 8 августа 2021 года.