Олимпиада
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Власти Токио не согласны с решением МОК перенести марафон Олимпиады-2020 в Саппоро

11:59

Власти Токио настаивают на том, чтобы марафон и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпийских играх 2020 года прошли именно в столице Японии, а не в Саппоро, как хотел бы МОК, сообщает ТАСС.

Ранее председатель координационной комиссии МОК по Токио-2020 Джон Коутс заявил, что перенос марафона и состязаний ходоков вызван погодными условиями: в Саппоро температура в течение дня на 5-6 градусов ниже, чем в столице Японии.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7060942

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир