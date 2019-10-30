Власти Токио не согласны с решением МОК перенести марафон Олимпиады-2020 в Саппоро

Власти Токио настаивают на том, чтобы марафон и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпийских играх 2020 года прошли именно в столице Японии, а не в Саппоро, как хотел бы МОК, сообщает ТАСС.

Ранее председатель координационной комиссии МОК по Токио-2020 Джон Коутс заявил, что перенос марафона и состязаний ходоков вызван погодными условиями: в Саппоро температура в течение дня на 5-6 градусов ниже, чем в столице Японии.