Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов заявил, что российские спортсмены должны в любом случае ехать на Олимпийские игры несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Напомним, что в рамках санкций спортсмены не смогут выступать под флагом России на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх, и допускаться на международные мультиспортивные мероприятия только в индивидуальном порядке.

— Что касается ВАДА, то забейте вы на нее! — цитируют «РИА Новости» Радимова. — Все, кто живет в нашей стране, знают, что вы — русские. Боксеры сказали, что они откажутся выступать без флага, но надо ехать. Вы все наши, езжайте на Олимпиаду. Например, я горжусь тем, что было после матча сборных России и Канады на молодежном чемпионате мира по хоккею, когда с капитаном канадцев, который не снял шлем, не поздоровались наши. Вот это — наша страна, которой мы должны гордиться. Езжайте на Олимпиаду, мы все за вас будем болеть независимо от того, под каким вы флагом и гимном. Мы знаем, какой у нас гимн, какая у нас страна и кто мы есть.