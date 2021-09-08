Президент России Владимир Путин оценил выступление российских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио (Япония).

«Яркие победы, успешные, незабываемые выступления наших олимпийцев и паралимпийцев в Токио вновь убедительно доказали: Россия — действительно спортивная держава. Наши атлеты достойно продолжают выдающиеся традиции, которыми славится наша страна, а гости проводимых у нас международных соревнований неизменно отмечают высокие организационные стандарты и атмосферу радушия», — заявил Путин на открытии форума «Россия — спортивная держава» в Казани.

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете на Олимпиаде в Токио с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми наградами. На Паралимпиаде Россия заняла четвертую строчку в медальном зачете с 36 золотыми, 33 серебряными и 49 бронзовыми медалями.