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Допинг

Владимир Путин: «Страна должна выступать под национальным флагом»

08:00
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Президент России Владимир Путин прокомментировал решение ВАДА относительно России.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными лаборатории. В их число входит четырехлетний запрет на выступление российских спортсменов в международных турнирах под флагом страны, а также проведение соревнований на территории РФ.

— Нужно проанализировать это решение ВАДАпо российским спортсменам, — приводит ТАСС слова Путина. — То, что лежит на поверхности, и то, что я вижу сразу: нет претензий к российскому олимпийскому национальному комитету, а если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом.

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