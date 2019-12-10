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Допинг

Владимир Путин: «Решение ВАДА противоречит олимпийской хартии»

08:05
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Президент России Владимир Путин прокомментировал решение ВАДА относительно России. Он отметил, что оно противоречит олимпийской хартии.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными лаборатории. В их число входит четырехлетний запрет на выступление российских спортсменов в международных турнирах под флагом страны, а также проведение соревнований на территории РФ.

— То, что лежит на поверхности и что я вижу сразу — нет претензий к российскому Олимпийскому национальному комитету, а если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Такова олимпийская хартия... Во всяком случае в данной части решение WADA противоречит олимпийской хартии и мы имеем все основания подать в суд, — приводит «РИА Новости» слова Путина.

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https://rsport.ria.ru/20191210/1562190940.html

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