Вице-чемпион мира из России: «Не согласен, что перенос Олимпиады правильное решение, у нас забрали мечту»

Андрей Минаков, который в прошлом году стал вторым на чемпионате мира по плаванию на 100 м баттерфляем, не согласен с решением оргкомитета «Токио-2020» и Международным олимпийским комитетом о переносе Олимпиады. В своем Instagram российский спортсмен опубликовал такой вот пост.

— Как вы могли уже понять, Токио 2020 перенесли на следующий год, — написал Минаков. — Не согласен, что это было правильное решение. Во-первых, нет никакой гарантии, что через год все нормализуется. Если многие команды отказываются принимать участие, это их же проблемы. Безусловно, многие атлеты не показали бы лучших результатов. Не было бы множества мировых рекордов, но разве в них смысл? Это спорт, и тут всегда события развиваются по-разному.

Несмотря на все, я уважаю любое решение Олимпийского комитета. У нас есть еще один год, подготовится. Что мы получаем в итоге? Сезон длинной воды можно считать безуспешным (но есть еще надежда на Чемпионат Европы); одним атлетам негде тренироваться, вторые не знают к чему готовиться; у нас забрали мечту; не понятно, как через год планируется провести два настолько масштабных соревнования.

Ну что ж, удачи всем и терпения. Надеюсь, у вас хорошо.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 422 959 человек. Умерших — 18 907, выздоровевших — 109 144. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список //

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется