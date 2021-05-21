ВФЛА не утвердила критерии отбора атлетов на Олимпиаду из-за конфликта интересов

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не утвердила критерии отбора для 10 легкоатлетов, которые планируют участвовать в Олимпийских играх в Токио, сообщает пресс-служба ВФЛА.

Таким образом, будет сформирована рабочая группа для создания критериев, которые не были утверждены на прошлом заседании из-за наличия конфликта интересов у нескольких членов президиума, которые имеют родственные связи или тренируют спортсменов, претендующих на попадание в десятку.

В группу войдут члены президиума, у которых нет конфликта интересов, старшие тренеры по дисциплинам и юрист. Руководителем станет временно исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова.