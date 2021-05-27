ВФЛА назвала критерии отбора на Олимпиаду в Токио

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) утвердила критерии отбора десяти спортсменов на Олимпийские игры в Токио, сообщает пресс-служба организации.

Российским атлетам необходимо выполнить восемь критериев: наличие нейтрального статуса, выполненный норматив, участие в чемпионате России-2021 или в иных всероссийских или международных соревнованиях, наличие спортсмена в Международном или национальном регистрируемом пуле допинг-тестирования, место в мировом топ-листе World Athletics на дату 27.06.2021 включительно, прохождение антидопингового онлайн курса Российского антидопингового агентства и предоставление сертификата, выданного в 2021 году, наличие действующего допуска к соревнованиям по результатам углубленного медицинского обследования и отсутствие открытого допингового дела или расследования.

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации. В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены. На остальных международных стартах количество участвующих нейтральных легкоатлетов из России не ограничивается.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.