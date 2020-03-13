Вариант с проведением Олимпиады без зрителей не рассматривается

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга отметил, что вариант с проведением Олимпийских игр в Токио без зрителей не рассматривается. Ранее появилась информация, что из-за коронавируса? Игры могут быть перенесены или пройти без болельщиков.

— Такой вариант не предполагается, — приводит ТАСС слова Суга. — В нашей позиции нет никаких изменений.