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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Вариант с проведением Олимпиады без зрителей не рассматривается

06:16

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга отметил, что вариант с проведением Олимпийских игр в Токио без зрителей не рассматривается. Ранее появилась информация, что из-за коронавируса? Игры могут быть перенесены или пройти без болельщиков.

— Такой вариант не предполагается, — приводит ТАСС слова Суга. — В нашей позиции нет никаких изменений.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7966925

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