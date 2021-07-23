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Валуев о Крыме в составе Украины на сайте Игр-2020: «Без реакции это оставлять нельзя»

11:16
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о том, что сначала Крым на официальном сайте Олимпийских игр — 2020 в Токио обозначили как часть России, отделив его границей от Украины, а потом «сделали» украинским, убрав соответствующую линию.

«Эта ситуация заслуживает внимания, так как Крым — это часть России. И без реакции это оставлять нельзя, — цитирует «Газета.Ru» Валуева. У нас есть МИД, который следит за такими вещами.

Я бы не хотел каждого руководителя международных спортивных организаций каким-то образом в отдельности комментировать. Как они воспринимают реальную действительность, пусть остается выбором этих людей и организаций.

Наша задача — всему миру, если он в чем-то ошибается, последовательно указывать на его ошибки. На спортсменов это никак не должно влиять. У них задача не читать СМИ, а готовиться к соревнованиям".

Напомним, На сайте Олимпиады в разделе «Расписание и результаты» была размещена карта со странами, где болельщикам предлагается поддержать свою сборную «аплодисментами». На ней Украина и Крым были разделены границей. В МИД Украины заявили, что посольству этой страны поручено разобраться с ситуацией.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что МОК исправил карту. В МОК также принесли извинения.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/07/23/n_16284926.shtml

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