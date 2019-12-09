ВАДА отстранит от соревнований 145 россиян с подозрительными допинг-пробами

Глава комитета по соответствию ВАДА Джонатан Тэйлор прокомментировал сегодняшнее решение исполкома ВАДА о четырехлетнем запрете для российских спортсменов на участие в крупных международных соревнованиях под флагом России.

— У ВАДА уже есть имена всех подозрительных спортсменов из базы LIMS, включая спортсменов, данные по которым были подвергнуты манипуляциям или даже удалены, — сказал Тэйлор. — Это число включает тех 145 спортсменов, которых ВАДА считает наиболее подозрительными, но не ограничивается ими. Я понимаю призывы к полному запрету для российских спортсменов на участие в соревнованиях, независимо от их вовлеченности в систему манипуляций. Но комитет принял единогласное решение, что в данном случае, те люди, которые могут доказать свою невиновность, не должны подвергаться наказанию. Рад, что исполком ВАДА согласился с этим. (Наталья Марьянчик)

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

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