Олимпиада
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020
Допинг

ВАДА отстранит от соревнований 145 россиян с подозрительными допинг-пробами

16:03

Глава комитета по соответствию ВАДА Джонатан Тэйлор прокомментировал сегодняшнее решение исполкома ВАДА о четырехлетнем запрете для российских спортсменов на участие в крупных международных соревнованиях под флагом России.

— У ВАДА уже есть имена всех подозрительных спортсменов из базы LIMS, включая спортсменов, данные по которым были подвергнуты манипуляциям или даже удалены, — сказал Тэйлор. — Это число включает тех 145 спортсменов, которых ВАДА считает наиболее подозрительными, но не ограничивается ими. Я понимаю призывы к полному запрету для российских спортсменов на участие в соревнованиях, независимо от их вовлеченности в систему манипуляций. Но комитет принял единогласное решение, что в данном случае, те люди, которые могут доказать свою невиновность, не должны подвергаться наказанию. Рад, что исполком ВАДА согласился с этим. (Наталья Марьянчик)

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/doping/news/dzhonatan-teylor-ponimayu-teh-kto-hotel-polnogo-zapreta-dlya-rossiyan-na-uchastie-v-sorevnovaniyah-1620138/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия. Допинговый скандал




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир