Журналистка The Washington Post Салли Дженкинс высказалась о решении ВАДА запретить российским атлетам выступать на Олимпиаде.

- Олимпийским играм нужен старт с чистого листа, написала Дженкинс в своей колонке. — Я говорю о полном изменении мышления, этическом и научном. Это противоречит интересам антидопинговых бюрократов, которые мало чем лучше, чем Россия со своим допингом. Здесь мы видим битву коррумпированных полицейских и преступников, в которой страдают многие атлеты.

Начнем с того, что ВАДА на самом деле не запретило России выступать на Олимпийских игр в Токио. ВАДА лишь запретило гимн и флаг — мелодию и тряпку. Это идеальное решение для организации, занимающейся исключительно нанесением косметики и прикрытием своей задницы.

ВАДА забанило российский спорт на четыре года. Live!