ВАДА хочет не допустить до Олимпиады спортсменов из базы московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) продолжает следить за исполнением декабрьских решений Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает ТАСС.

«Члены исполкома получили обновленную информацию о значительной работе, которая все еще проводится ВАДА в отношении России, — говорится в заявлении. — Это включает, в частности, мониторинг выполнения всеми сторонами, подписавшими Всемирный антидопинговый кодекс, решения Спортивного арбитражного суда о несоответствии РУСАДА кодексу, а также отслеживание допинг-случаев на основе данных, полученных ВАДА из московской лаборатории».

Решение CAS также требует от РУСАДА оказывать ВАДА полное содействие в расследовании допинговых дел и предоставить неискаженные данные базы московской лаборатории (LIMS).

«ВАДА при необходимости продолжает оказывать поддержку международным спортивным федерациям в вопросе возбуждения дел, которые могут привести к нарушениям антидопинговых правил, контролировать решения федераций в отношении пакетов доказательств, предоставленных им WADA, и обжаловать решения, когда агентство не считает их соответствующими Всемирному антидопинговому кодексу. В преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио юридический отдел ВАДА и независимый отдел разведки и расследований сосредоточивают все свои силы на предотвращении участия в Играх спортсменов или вспомогательного персонала спортсменов, которые были идентифицированы в рамках операции LIMS», — говорится в заявлении.

На основании LIMS были открыты 298 допинговых дел, под подозрение попали спортсмены, представляющие 27 видов спорта.