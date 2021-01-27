В Японии считают, что судьбу Олимпиады в Токио решит президент США Джо Байден

Член исполкома оргкомитета Олимпиады в Токио Харуюки Такахаси заявил, что проведение Игр зависит от США.

По его словам, новый президент США Джо Байден, хотя и столкнулся с тяжелыми последствиями пандемии, может сделать заявление по поводу проведения Олимпиады, что даст толчок в ее дальнейшей организации.

«Это зависит от США. Мне не нравится это говорить, но ни Томас Бах, ни МОК не способны принять решение относительно Олимпиады. У них нет такого уровня лидерства», — цитирует Такахаси Wall Street Journal 27 января.

Напомним, что в последнее время идут разговоры, что Япония из-за пандемии должна отказаться от проведения Олимпиады, которая и так из-за коронавируса была перенесена с 2020 на 2021 год. Страна уже рассматривает варианты проведения соревнований с ограниченным числом зрителей или вообще без них.

Власти Японии и оргкомитет заявляют о твердом намерении провести Олимпиаду в намеченные сроки.

Однако согласно недавнему телефонному опросу агентства Kyodo, до 80 процентов жителей Японии хотят, чтобы Олимпийские и Паралимпийские игры 2021 года были отменены или отложены. 35,3 процента опрошенных высказались за отмену Игр, а 44,8 процента заявили, что Токио нужна еще одна отсрочка.

26 января появилась информация, что Флорида (США )предложила принять Олимпиаду-2020 вместо Токио.