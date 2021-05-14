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В Японии планируют депортировать иностранцев при несоблюдении коронавирусных ограничений на Олимпиаде

16:54
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Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что правительство страны рассматривает вариант о депортации иностранцев, которые приедут на летние Олимпийские игры в Токио, если они не будут соблюдать предписанные коронавирусные ограничения.

«Мы ограничим передвижение иностранцев, которые приедут в страну (на Олимпиаду). В связи с этим рассматривается ряд мер, включая принудительную депортацию, в случае несоблюдения ими запретов. Мы тщательно работаем над тем, чтобы не допустить их контактов с местными жителями», - цитирует Сугу ТАСС.

В Японии из-за плохой эпидемической ситуации до 31 мая действует режим чрезвычайной ситуации. Например, в Токио прирост зараженных в течение недели приближался к отметке 1 тысячи в день.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако перенесены из-за пандемии на этот год. Соревнования пройдут с 8 по 23 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/11375755

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