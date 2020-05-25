В Японии не располагают данными, что решение о проведении Олимпиады будет принято в октябре

Министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура заявил, что страна не располагает информацией о том, что в октябре этого года должно быть принято решение о проведении Олимпийских игр в Токио с учетом ситуации с пандемией коронавируса, сообщает Inside the Games.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что Игры, скорее всего, придется отменить, если не получится провести их летом 2021 года. Руководитель координационной комиссии МОК по проведению Олимпиады-2020 Джон Коутс также отмечал, что ключевым для принятия каких-либо решений о судьбе Игр должен стать октябрь.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.