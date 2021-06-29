В ВФЛА утвердили список спортсменов, претендующих на участие в Олимпийских играх

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова сообщила, что федерация утвердила список спортсменов, претендующих на участие в Олимпиаде в Токио (Япония).

«Рабочая группа, которую я возглавляю, утвердила накануне список спортсменов, претендующих на участие в Олимпийских играх, с некоторыми поправками. Дело в том, что не все спортсмены, соответствующие критериям совета World Athletics и имеющие олимпийский норматив, получили нейтральный статус. У нас еще есть немного времени до того момента, пока Олимпийский комитет России утвердит заявку наших спортсменов», — приводит пресс-служба ВФЛА слова Приваловой на официальной странице федерации «ВКонтакте».

Привалова отметила, что окончательный список будет опубликован в последний возможный момент, поскольку по решению совета World Athletics нельзя вносить изменения в состав из 10 нейтральных спортсменов после того, как этот состав будет определен ВФЛА.

Для участия в Олимпиаде российские легкоатлеты должны получить нейтральный статус. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) определила для россиян квоту в 10 спортсменов.

В данный момент выполненный олимпийский норматив имеют 32 российских легкоатлета. Из них 14 имеют нейтральный статус: Мария Ласицкене, Илья Иванюк, Михаил Акименко (прыжок в высоту), Анжелика Сидорова, Аксана Гатауллина, Ирина Иванова (прыжок с шестом), Валерий Пронкин, Денис Лукьянов (метание молота), Василий Мизинов, Эльвира Хасанова (ходьба 20 км), Дарья Клишина, Елена Соколова (прыжок в длину), Сардана Трофимова (марафон) и Анна Тропина (бег на 3000 метров с препятствиями).

Еще 18 спортсменов, выполнивших олимпийский норматив, на данный момент не имеют нейтральный статус: Тимур Моргунов, Полина Кнороз (прыжок с шестом), Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Полина Миллер, Антонина Кривошапка (бег на 400 метров), Дмитрий Сорокин, Дарья Нидбайкина, Екатерина Конева (тройной прыжок), Илья Шкуренев (десятиборье), Софья Палкина, Андрей Романов (метание молота), Владимир Никитин (бег на 1500 метров), Анна Чичерова (прыжок в высоту), Александр Лесной (толкание ядра), Дмитрий Тарабин (метание копья), Екатерина Строкова (метание диска), Марина Ковалева (марафон) и Кристина Макаренко (бег на 200 метров).

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.