В Великобритании призвали МОК решить вопрос о переносе Олимпиады-2020 как можно скорее

Глава Британского олимпийского комитета Хью Робертсон призвал МОК покончить с неопределенностью и поскорее принять решение по Олимпиаде в Токио. Турнир может быть перенесен из-за пандемии коронавируса.

— Мы приветствуем решение МОК рассмотреть различные варианты, — приводит слова заявления Робертсона журналист The Times Мартин Циглер в Twitter. — Однако призываем принять решение как можно скорее, чтобы спортсмены перестали жить в неопределенности. Ограничения, связанные с карантином, лишили атлетов нормальной подготовки, а в таких условиях невозможно проводить Олимпийские игры.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с заявлением по поводу возможного переноса летней Олимпиады-2020 в Токио на другое время из-за распространения коронавируса. Он пообещал принять решение через четыре недели, однако подчеркнул, что об отмене Олимпийских игр речи не идет.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 331 578 человек. Умерших — 14 437, выздоровевших — 96 958. В России на данный момент 367 случаев заражения, один человек скончался. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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