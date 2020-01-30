В ВАДА утверждают, что представители России не сообщали об изменении Родченковым базы данных

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило о том, что российская сторона не уведомляла ранее организацию об изменении базы данных московской лаборатории информатором по делу о допинге в российском спорте, бывшим директором лаборатории Григорием Родченковым. Об этом говорится в протоколе заседания ВАДА 9 декабря.

Ранее представители России заявили, что Родченков изменял данные в базе данных о допинг-пробах. Об этом, в частности, говорилось в заявлении Следственного комитета.

— Тщательно проанализировав данные, департамент расследований ВАДА установил, что сообщения в базе данных, которые, якобы, говорили о нечестных действиях Родченкова, были сфальсифицированы. Их загрузили в базу данных после сентября 2018 года, после 25 ноября, а также, вероятно, после 9 января 2019 года, — сказал Джонатан Тейлор, ранее занимавший должность главы комитета по соответствию ВАДА. Ранее представители России указывали на наличие в базе данных информации, компрометирующих Родченкова. — Примечательно, что российская сторона не упоминала в своих объяснениях на прошлой данные, компрометирующие Родченкова, при том что они были упомянут как основной аргумент в июле, сентябре и октябре.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

После вынесения вердикта российская сторона приняла решение оспорить его в CAS.