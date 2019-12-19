В ВАДА приняли к сведению решение РУСАДА оспорить санкции в CAS

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приняло к сведению решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Ранее члены набсовета проголосовали за то, чтобы оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) санкции в отношении российского спорта.

— ВАДА принимает к сведению решение РУСАДА оспорить вердикт исполкома, единогласно принятый 9 декабря в соответствии с рекомендацией комитета по соответствию, — цитирует пресс-службу организации ТАСС. — ВАДА принимает к сведению решение РУСАДА оспорить вердикт исполкома, единогласно принятый 9 декабря в соответствии с рекомендацией комитета по соответствию.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.