В Токио прошла акция за запрет Олимпиады во всем мире

В Токио прошла акция протеста против проведения Олимпиады, сообщает Reuters. Протестующие требовали не только отменить Игры-2020 в Токио, но и в принципе запретить проведение Олимпиад. Участники акции утверждают, что Игры способствуют бедности и наносят вред окружающей среде.

В акции протеста принимало участие от 100 до 200 человек. Среди них были и жители Парижа и Лос-Анджелеса, где пройдут летние Олимпиады в 2024 и 2028 году.

Ранее жители Японии выражали недовольство увеличением бюджета Олимпиады-2020 до 12,6 миллиарда долларов (против изначальных 7 миллиардов). Правительство критиковали за траты на спортивные состязания, в то время, как некоторые районы все еще не пришли в себя после цунами и землетрясения 2011 года, приведших к аварии на АЭС в Фукусиме.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.