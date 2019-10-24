В Токио предлагают начать марафон на Играх-2020 ночью из-за жары

Власти Токио предложили решение, при котором марафон и соревнования по спортивной ходьбе во время Олимпиады-2020 не придется переносить в Саппоро. МОК может рассмотреть возможность перенести начало этих соревнований на середину ночи, чтобы защитить атлетов от летней жары, сообщает Reuters.

Ранее МОК намеревался перенести марафон и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпиаде 2020 года из столицы Японии в северный город Саппоро. В Саппоро температура в течение дня на 5-6 градусов ниже, чем в Токио, который находится на 800 км южнее.

Рабочая группа МОК пришла к выводу, что во время марафона и соревнований ходоков влияние жары на организм спортсмена будет наиболее критичным.