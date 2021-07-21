В Токио перед Олимпиадой зафиксировано рекордное количество заражений коронавирусом за полгода

За последние сутки в Токио было выявлено 1832 новых случая заражения коронавирусом. Это рекордный показатель для японской столицы с середины января, сообщает агентство Kyodo.

21 июля также стало известно, что на Олимпиаде в Токио было выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом. С 1 июля зафиксировано уже около 80 случаев заболевания на Играх.

С 12 июля в городе ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемической ситуации, который продлится до 22 августа.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.