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В Токио перед Олимпиадой зафиксировано рекордное количество заражений коронавирусом за полгода

12:23
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За последние сутки в Токио было выявлено 1832 новых случая заражения коронавирусом. Это рекордный показатель для японской столицы с середины января, сообщает агентство Kyodo.

21 июля также стало известно, что на Олимпиаде в Токио было выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом. С 1 июля зафиксировано уже около 80 случаев заболевания на Играх.

С 12 июля в городе ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемической ситуации, который продлится до 22 августа.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://english.kyodonews.net/news/2021/07/2cf7184ac71a-urgent-tokyo-logs-1832-covid-cases-highest-daily-figure-since-mid-jan.html

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