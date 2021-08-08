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В Токио началась церемония закрытия Олимпийских игр-2020

14:00
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В Токио началась церемония закрытия XXXII летней Олимпиады.

Мероприятие стартовало в 14:00 по московскому времени на Национальном стадионе в столице Японии.

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете. На счету команды 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовых медалей (всего 70).

Всего на турнире разыгрывались 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа 2021 года. Изначально Игры должны были пройти летом 2020 года, но соревнования были перенесены из-за пандемии коронавируса.

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