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В РФБ заявили, что контракт с Базаревичем не будет зависеть от результатов отборов на Олимпиаду

12:30
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что судьба главного тренера Сергея Базаревича в сборной не будет зависеть от результата отборов на Олимпиаду в Токио.

«Не думаю, что контракт с Базаревичем будет зависеть от того, попадем мы на Олимпиаду или нет. Хотя надеюсь, что он не узнает об этом», — приводит слова Кириленко Wild Sport

Первый матч олимпийского квалификационного турнира пройдет сегодня, 30 июня, начало — в 17:30 (мск). Россияне сыграют против сборной Мексики.

Матчи группы А в квалификации Олимпиады-2020 в Сплите
29 июня, 17.30 Германия — Мексика
30 июня, 17.30 Мексика — Россия
1 июля, 17.30 Россия — Германия
Полуфиналы и финал 3-4 июля

Дополнительная информация:

https://vk.com/wall-183428887_34682

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