В РФБ заявили, что контракт с Базаревичем не будет зависеть от результатов отборов на Олимпиаду

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что судьба главного тренера Сергея Базаревича в сборной не будет зависеть от результата отборов на Олимпиаду в Токио.

«Не думаю, что контракт с Базаревичем будет зависеть от того, попадем мы на Олимпиаду или нет. Хотя надеюсь, что он не узнает об этом», — приводит слова Кириленко Wild Sport

Первый матч олимпийского квалификационного турнира пройдет сегодня, 30 июня, начало — в 17:30 (мск). Россияне сыграют против сборной Мексики.

Матчи группы А в квалификации Олимпиады-2020 в Сплите

29 июня, 17.30 Германия — Мексика

30 июня, 17.30 Мексика — Россия

1 июля, 17.30 Россия — Германия

Полуфиналы и финал 3-4 июля