В РФБ заявили, что контракт с Базаревичем не будет зависеть от результатов отборов на Олимпиаду
12:30
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что судьба главного тренера Сергея Базаревича в сборной не будет зависеть от результата отборов на Олимпиаду в Токио.
«Не думаю, что контракт с Базаревичем будет зависеть от того, попадем мы на Олимпиаду или нет. Хотя надеюсь, что он не узнает об этом», — приводит слова Кириленко Wild Sport
Первый матч олимпийского квалификационного турнира пройдет сегодня, 30 июня, начало — в 17:30 (мск). Россияне сыграют против сборной Мексики.
Матчи группы А в квалификации Олимпиады-2020 в Сплите
29 июня, 17.30 Германия — Мексика
30 июня, 17.30 Мексика — Россия
1 июля, 17.30 Россия — Германия
Полуфиналы и финал 3-4 июля
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