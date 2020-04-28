В оргкомитете Олимпиады в Токио допускают возможность отмены Игр в 2021 году

Летние Олимпийские игры-2020 в Токио, перенесенные на 2021 год, могут быть отменены в случае, если ситуация с пандемией коронавируса не будет взята под контроль к следующему году, заявил председатель оргкомитета Игр Есиро Мори.

— Если ситуация не будет взята под контроль, то Игры будут отменены, — цитирует Nikkan Sports Мори. — Дальнейшая отсрочка Игр невозможна. Ранее Олимпиаду отменяли только из-за войны, но сейчас мы сражаемся с невидимым врагом. Если Олимпиада будет проведена после того, как мир победит коронавирус, то это будут соревнования, которые станут во много раз ценнее предыдущих Олимпиад.

Игры-2020 в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. Соревнования были перенесены из-за пандемии коронавируса.