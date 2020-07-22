В оргкомитете Олимпиады не исключают отмену игр в Токио

Оргкомитет летней Олимпиады в Токио допускает вариант с отменой Игр. Об этом свидетельствует интервью главы оргкомитета ОИ Йосиро Мори.

«Важным фактором для проведения соревнований является то, насколько придет в норму ситуация с коронавирусом, — цитирует Мори AFP со ссылкой на его интервью NHK. — В частности, будет ли найдена вакцина или лекарство. Можем ли мы принять Игры в такой ситуации? Если все будет так же, как сейчас, то нет. Но я не могу себе представить, чтобы такая ситуация продолжалась еще год.

Проведение Игр без зрителей? Если другого выхода не будет, нам нужно будет обсудить это. В таком случай может встать вопрос и об отмене Игр. Если проводить Олимпиаду с ограничением числа зрителей, то эти меры должны быть обоснованными. Например, можно допустить только жителей Японии".

Ранее Олимпиада была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Она должна пройти с 23 июля по 8 августа.