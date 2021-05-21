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В МОК заявили, что Олимпиада в Японии пройдет даже в случае режима ЧС в стране

14:24
Игры в Токио состоятся даже в случае режима ЧС. Фото AFP
Игры в Токио состоятся даже в случае режима ЧС. Фото AFP
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Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс заявил, что Олимпиада в Токио (Япония) состоится даже в том случае, если в городе или стране будет действовать режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса.

«Олимпиада точно пройдет в Токио, даже в случае, если во время соревнований будет действовать режим чрезвычайной ситуации. Мы успешно провели 5 тестовых соревнований в городе во время режима ЧС. Все планы по защите и безопасности атлетов базируются на основе самых худших предполагаемых сценариев развития событий. Так что Олимпиада состоится вне зависимости от того, будет ли действовать режим ЧС», — приводит слова Коутса журналист Мотоко Рич.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться летом 2020 года, но были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

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