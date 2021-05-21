В МОК заявили, что Олимпиада в Японии пройдет даже в случае режима ЧС в стране

Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс заявил, что Олимпиада в Токио (Япония) состоится даже в том случае, если в городе или стране будет действовать режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса.

«Олимпиада точно пройдет в Токио, даже в случае, если во время соревнований будет действовать режим чрезвычайной ситуации. Мы успешно провели 5 тестовых соревнований в городе во время режима ЧС. Все планы по защите и безопасности атлетов базируются на основе самых худших предполагаемых сценариев развития событий. Так что Олимпиада состоится вне зависимости от того, будет ли действовать режим ЧС», — приводит слова Коутса журналист Мотоко Рич.

(Con't) «All of the plans to protect safety and security of athletes are based around worst possible circumstances so the answer is absolutely yes» Tokyo 202(1) can go on whether there is a state of emergency or not — John Coates, IOC — Motoko Rich (@motokorich) May 21, 2021

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться летом 2020 года, но были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.