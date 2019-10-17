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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

В МОК пояснили, почему марафон Игр-2020 должен быть перенесен в Саппоро

14:11

Председатель координационного комитета МОК Джон Коутс объяснил, почему марафон и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпийских играх 2020 года должны пройти в Саппоро, а не в Токио. В столице Японии были удивлены таким решением, которое обусловлено тем, что во время летней жары в Токио в расположенном на 800 км севернее Саппоро температура воздуха в среднем ниже на 5-6 градусов.

— Это удивило Токио, и мне это понятно, — цитирует AFP Коутса. — Но проблема в том, что мы не можем оставить этот вопрос нерешенным. Мы должны действовать быстро, нам не нужны домыслы, слухи. Лучше было сказать о нашем плане напрямую. Мы хотим, чтобы спортсмены смогли проявить себя. В Токио это невозможно.

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