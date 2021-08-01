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Допинг

В МОК обсудят заявление главы USADA Тайгарта в адрес российских спортсменов

11:57
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Руководитель комиссии по допингу МОК Ненад Лалович заявил, что комитет обсудит слова президента Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, который в открытом письме назвал фарсом санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

«Сегодня каждый может делать заявления, какие он хочет. Российские спортсмены сейчас, наверное, самые контролируемые — в процентном отношении ни одна страна так не контролируется, как Россия. А что господин Тайгарт думает и говорит, это, думаю, реакция на слова пловца (американца Райана Мерфи — Прим. «СЭ»). Мы будем обсуждать эту ситуацию, конечно», — цитирует Лаловича ТАСС.

В субботу агентство Reuters опубликовало открытое письмо Тайгарта, в котором раскритиковал МОК в борьбе с допингом.

«Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания», - заявил Тайгарт.

На данный момент Россия, которая на Олимпиаде-2020 выступает под флагом ОКР, завоевала 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12034515

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Виктория Кравченко все материалы автора

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