В МОК обсудят заявление главы USADA Тайгарта в адрес российских спортсменов

Руководитель комиссии по допингу МОК Ненад Лалович заявил, что комитет обсудит слова президента Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, который в открытом письме назвал фарсом санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

«Сегодня каждый может делать заявления, какие он хочет. Российские спортсмены сейчас, наверное, самые контролируемые — в процентном отношении ни одна страна так не контролируется, как Россия. А что господин Тайгарт думает и говорит, это, думаю, реакция на слова пловца (американца Райана Мерфи — Прим. «СЭ»). Мы будем обсуждать эту ситуацию, конечно», — цитирует Лаловича ТАСС.

В субботу агентство Reuters опубликовало открытое письмо Тайгарта, в котором раскритиковал МОК в борьбе с допингом.

«Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания», - заявил Тайгарт.