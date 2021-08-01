В МОК обсудят заявление главы USADA Тайгарта в адрес российских спортсменов
Руководитель комиссии по допингу МОК Ненад Лалович заявил, что комитет обсудит слова президента Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, который в открытом письме назвал фарсом санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
«Сегодня каждый может делать заявления, какие он хочет. Российские спортсмены сейчас, наверное, самые контролируемые — в процентном отношении ни одна страна так не контролируется, как Россия. А что господин Тайгарт думает и говорит, это, думаю, реакция на слова пловца (американца Райана Мерфи — Прим. «СЭ»). Мы будем обсуждать эту ситуацию, конечно», — цитирует Лаловича ТАСС.
В субботу агентство Reuters опубликовало открытое письмо Тайгарта, в котором раскритиковал МОК в борьбе с допингом.
«Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания», - заявил Тайгарт.
На данный момент Россия, которая на Олимпиаде-2020 выступает под флагом ОКР, завоевала 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых медалей.
Дополнительная информация:
18107 голосов
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю