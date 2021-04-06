В МОК не получали от КНДР официального отказа от участия в Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) не получал от Национального олимпийского комитета (НОК) КНДР официального отказа от участия в предстоящих Играх в Токио, информирует ТАСС со ссылкой на организацию.

Во вторник появилась информация, что сборная КНДР не будет принимать участия в Олимпиаде, чтобы защитить своих спортсменов от заражения коронавирусной инфекцией.

«Эту новость следует поместить в контекст, — цитирует ТАСС сообщение МОК. — К сожалению, НОК КНДР, несмотря на несколько просьб МОК, не смог провести телефонную конференцию, в ходе которой также должна была обсуждаться ситуация с COVID-19 в Северной Корее».

«МОК не получал никаких официальных заявлений от НОК КНДР об освобождении их от обязанности принять участие в Олимпийских играх в соответствии с Олимпийской хартией», — отметили в организации.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.