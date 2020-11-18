В МОК надеются убедить участников Олимпиады в Токио вакцинироваться от коронавируса

Международный олимпийский комитет (МОК) надеется убедить спортсменов-участников Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио привиться от коронавируса.

— Если в 2021 году будет получена вакцина и нам удастся побудить всех спортсменов сделать прививки, от этого будет выгода для всех, — сказал на пресс-конференции вице-президент МОК Джон Коутс. — Число атлетов не будет сокращено, но мы должны быть уверены в том, что олимпийская деревня будет самым безопасным местом в Токио.

Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. Игры должны были состояться летом 2020 года, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.