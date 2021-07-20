В Кремле заявили, что Россия приветствует решение МОК о полноценном признании самбо
20:44
Россия приветствует решение Международного олимпийского комитета (МОК) о полноценном признании самбо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, мы приветствуем такое решение. Россия — это родина самбо», — цитирует Пескова ТАСС 20 июля.
Международный олимпийский комитет (МОК) на сессии организации в Токио объявил о признании шести международных спортивных федераций. Признание получили самбо, лакросс, кикбоксинг, тайский бокс, айсшток и чирлидинг.
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