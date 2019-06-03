В Кремле ничего не знают о возможном недопуске России на Олимпиаду в Японии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ничего не знают о возможности недопуска РФ на Олимпиаду в Японии. Однако, по его словам, решать этот вопрос не писавшему об этом западному изданию.

- Нет, нам об этом ничего неизвестно, - цитирует Пескова "РИА Новости".

Ранее журналист Sunday Times Джордж Арбутнотт сообщил о такой возможности в связи с делом прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Российский спортсмен с 3 августа 2018 года временно отстранен от международных соревнований по причине пропуска нескольких допинг-тестов. Расследование показало, что чиновники из Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) могли сфальсифицировать документы по его делу.