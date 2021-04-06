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В Госдуме уверены, что отказ КНДР от участия в Олимпиаде не нанесет ущерб соревнованиям

12:03
В Госдуме уверены, что отказ КНДР от участия в Олимпиаде не нанесет ущерб соревнованиям. Фото Reuters
В Госдуме уверены, что отказ КНДР от участия в Олимпиаде не нанесет ущерб соревнованиям. Фото Reuters
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Депутат Госдумы Игорь Лебедев в беседе с «СЭ» отреагировал на решение КНДР отказаться от поездки на Олимпиаду в Токио из-за коронавируса. О решении корейского олимпийского комитета сообщило агентство Yohap.

«Думаю, отказ связан не с пандемией, а с санкциями, наложенными на Корею, и с неустойчивой внутренней ситуацией в самое республике, — заявил Лебедев «СЭ». - Материальная составляющая — первая причина. Вторая — страх властей за то, что спортсмены могут выехать за территорию страны и не вернуться. И третья причина — пандемия. Если весь мир открыто заявляет о том, что борется, что делает прививки, то о Корее никакой информации нет. Никакого ущерба для Олимпийских игр от отказа КНДР не будет, потому что особо высоких мест их спортсмены не занимали».

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести Олимпиаду без иностранных зрителей.

(Константин Колмаков)

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