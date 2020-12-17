В Госдуме прокомментировали решение CAS по делу ВАДА против РУСАДА

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев в беседе с «СЭ» прокомментировал новость о том, что российским спортсменам до конца 2022 года нельзя будет выступать под российским флагом. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

— Решение арбитражного суда нелогично. Мы все говорим о том, что не должно быть коллективной ответственности. При этом целую страну пытаются наказать за действия тех или иных лиц, или даже организации. Если нас в чем-то уличают, то лицо, которое нарушило законодательство, должно нести ответственность. Если это Федерация, если это институт, врачи, тренеры, пожалуйста, все санкции к ним. И мы с удовольствием это поддержим, если это подтверждено фактами. Другой вопрос, что наша страна, спортсмены, болельщики не имеют никакого отношения к нарушениям.

Для меня удивительно такое решение суда, который находится вроде бы в стране, которая славится демократией, но, к сожалению, давление из-за океана достаточно мощное. Надеюсь, что наши юристы подадут апелляцию в Федеральный суд в Швейцарии, и там будет вынесено справедливое решение. Многие говорят, что это и так довольно лояльное решение, потому что требовали четыре года, а получили всего два. Но мы не та страна, которая с удовольствием отбудет это наказание. Россия — великая страна и великая держава, в том числе и в спорте. Наказывать нас, считаю, никто не имеет право. К нашей стране это неприменимо.

9 декабря 2019 года ВАДА вынесло решение о 4-летней дисквалификации РУСАДА. Такое наказание подразумевало в том числе отстранение России на этот срок от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под своим флагом, а также запрет на проведение крупных международных соревнований. Российская сторона не согласилась с вердиктом и выбрала вариант с разбирательством в CAS.

CAS подтвердил несоответствие РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу и при этом установил срок наказания в 2 года. Оно вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.

(Екатерина Звенигородская)